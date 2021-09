Китай забрани "женствени мъже" по телевизията

К итайското правителство забрани днес показването на "женствени мъже" по телевизията и днес нареди на телевизионните канали да популяризират "революционна култура", предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че мярката е предприета в рамките на затягането на контрола върху бизнеса и обществото и налагането на официалния морал.

Китайският президент Си Цзинпин призова за "национално обновление", с по-голям контрол от страна на управляващата комунистическа партия върху бизнеса, образованието, културата и религията. Редица компании, както и обществеността, са подложени на все по-силен натиск да се приведат в съответствие с официалната визия за един по-силен Китай и по-здраво общество.

Партията ограничи достъпа на децата до онлайн игрите и се опитва да сложи край на, според нея, нездравия интерес към знаменитостите.

Телевизиите получиха нареждане от държавния ресорен регулатор решително да спрат да показват "женствени мъже и други неестествени естетически образи".

Тази мярка отразява опасенията на властите, че китайските поп звезди, повлияни от лъскавия момичешки вид на някои южнокорейски и японски певци и актьори, не насърчават китайските младежи да бъдат достатъчно мъжествени, отбелязва АП.

Телевизиите трябва също така да избягват да поощряват "вулгарни интернет знаменитости" и възхищението от богатството и известността. Вместо това те са призовани "активно да насърчават превъзходна китайска традиционна култура, революционната култура и напредничавата социалистическа култура."

