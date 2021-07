Китай взриви язовирна стена, за да отклони наводнения

Китайската армия взриви язовирна стена, за да пусне придошли води, заплашващи една от най-населените провинции в страната и отнели живота на най-малко 25 човека, предаде Асошиейтед прес.

Операцията по взривяването на язовирната стена е била извършена в град Луоян след тежки наводнения в Чжънчжоу, столицата на провинция Хънан, блокирали жители в метрото, а също в училища, апартаменти и офиси.

Floods in China's Henan province and it's capital Zhengzhou seem worse even than what happened in Germany last week. Today Zhengzhou had 200mm of rain in one hour. In Germany, they had 154mm in 24 hours. See @javihagen for more. pic.twitter.com/73aIDbaVfH