Китай твърди, че нейни граждани са загинали при катастрофата във Вашингтон

К итай изразява искрените си съболезнования във връзка с въздушната катастрофа над Вашингтон, се казва в изявление на китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Вследствие на сблъсъка на самолет на "Американ еърлайнс" с хеликоптер "Блек хок" на американските въоръжени сили в небето над американската столица загинаха 67 души.

В изявлението на китайското министерство се казва още, че двама китайски граждани са загинали при катастрофата и че китайските власти оказват помощ на близките на загиналите.

