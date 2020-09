Китай: осъдиха на смърт учителка, тровила деца

К итайски съд осъди учителка в детска градина на смърт за отравянето на 25 деца, едно от които почина, съобщава Би Би Си (BBC). Уанг Юн беше арестувана миналата година, след като

деца в детска градина в град Дзяодзуо бяха откарани по спешност в болница, след като изяли закуската си.

Съдът каза, че учителката е сложила натриев нитрит в храната на децата като отмъщение за несъгласие в спор. Съдът описва госпожа Уанг като „презряна и злобна” личност.

23 деца отровени в Китай, задържаха учител

Инцидентът от 27 март миналата година шокира цял Китай. Тогава 23 деца са започнали да повръщат и да получават припадъци след като закусили. Полицията започна разследване, след като се появиха твърдения, че учителката ги е отровила.

