У чител в детска градина в Китай е задържан от полицията по подозрение, че е отровил 23 деца.

Децата били откарани в болница, след като изяли сутрешната си каша в детската градина в провинция Хенан, съобщават държавните медии, цитирани от BBC.

Предварителните разследвания показали, че храната съдържала високи нива на натриев нитрит. Мотивът за отравянето още не е ясен.

Китайски медии цитират източници на полицията, според които учителят е искал да отмъсти на свой колега.

Attacks on children at China's schools are often deadly, not unusual, and usually blamed on the mentally ill or people with grudgeshttps://t.co/GxmTXircfM https://t.co/Br7P5rxbAU