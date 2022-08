Арестуваха бразилка, участвала в измамна схема срещу майка си

Б разилските власти арестуваха дъщерята на 82-годишна колекционерка, обвинена в измама и изнудване на майка си за картини, бижута и пари на обща стойност 725 млн. реала ($145 милиона), като мошеническата схема се е разигравала месеци наред,.

Дъщерята бе арестувана в Рио де Жанейро. Според разследването тя е разработила план за измама на собствената си майка в началото на 2020 година. Тя наела жена, която един ден се приближила до майка ѝ на улицата, представила се за гледачка и казала, че скоро дъщеря ѝ ще умре.

„Ясновидката“ завела възрастната жена при двамата й съучастници, които, представяйки се за прорицатели и светци, потвърдили думите на измамничката и обещали срещу заплащане да спасят дъщеря ѝ.

Изплашената жена разказала всичко на дъщеря си. На свой ред тя започнала да моли майка си да плати на гледачите. Жената превела 5 милиона реала (почти 1 милион долара) на измамниците в рамките на 15 дни.

Brazilian authorities arrested a late art collector's daughter for allegedly orchestrating a scam in which a supposed psychic moved into her octogenarian mother's home and stole millions, police and media reports said https://t.co/ZK2aXhVKZh