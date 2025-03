Огромен пожар затвори летище "Хийтроу"

Б ританското летище "Хийтроу", най-натовареното в Европа, беше затворено рано на 21 март след голям пожар в електрическа подстанция в квартала, която захранва обширното съоръжение западно от Лондон, предаде АФП.

Според уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24 няколко полета вече са били пренасочени, а летищните власти заявиха, че „очакват значителни смущения през следващите дни“.

Най-малко 1300 полета се очаква да бъдат засегнати след значително прекъсване на електрозахранването на цялото летище. Около 150 души са евакуирани от домовете в района и е поставен 200-метров кордон.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation.



There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8