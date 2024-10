Катастрофа между два влака в Уелс, има жертва и 15 ранени

Е дин човек загина, след като през нощта два влака се сблъскаха в централната част на Уелс. Петнайсет души са откарани в болница, но се смята, че нараняванията им не са животозастрашаващи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

A man died in a low-speed collision between two trains in Wales, and 15 others were injured.



The event occurred near Llanbrynmair, Powys, and all other passengers were removed. The passengers were horrified and went to the hospital.

https://t.co/A7jFdrGED1 — Anaya Zehra (@AnayaZehra4) October 22, 2024

"За съжаление, можем да потвърдим, че един човек е починал след инцидента тази вечер. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на близките му, както и на всички останали засегнати. Специализираните служители продължават да оказват подкрепа", каза старши инспектор Андрю Морган от Британската транспортна полиция.

Той посочи, че транспортната полиция работи в тясно сътрудничество със службите за спешна помощ и железопътните власти, за да разбере обстоятелствата, довели до този сблъсък.

"В резултат на това през следващите дни жителите ще видят засилено полицейско присъствие в района", каза още Морган.

Железопътните агенции в Уелс уточниха, че сблъсъкът е станал с ниска скорост в района на град Поуис. Инцидентът доведе до прекъсвания на движението по две направления към град Шрюсбъри.

A man has died & 15 others were injured after two trains collided near #Llanbrynmair #Powys, Wales at 7:29pm. The crash involved Transport for Wales services from Shrewsbury to Aberystwyth & Machynlleth to Shrewsbury on the Cambrian line



Emergency services, including police,… pic.twitter.com/lSpu2JaXQF — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 22, 2024

На мястото на сблъсъка бяха изпратени пътни линейки и въздушна линейка, както и хеликоптер на бреговата охрана и пожарникари.

"Мислите ми са с всички, които са замесени в железопътния инцидент в Поуис по-рано тази вечер. Бих искал да благодаря на службите за спешна помощ за тяхната реакция и помолих да бъда информирана за всяко развитие през нощта", каза първият министър на Уелс Илийнед Морган.

Train crash in Wales leaves one dead after two services collide near Llanbrynmair | Wales | The Guardian



🥺 https://t.co/8ECKVodKm2 — Sam (Flower Girl) Jennings (@flowergirl_lon) October 22, 2024

