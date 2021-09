Карлес Пучдемон е арестуван на остров Сардиния

Б ившият каталунски лидер Карлес Пучдемон, който е евродепутат, е бил задържан в Италия, предадоха световните агенции, като се позоваха на адвоката му Гонсало Боайе.

Пучдемон живее в изгнание в Белгия от 2017 г. след опита за отцепване на Каталуния.

Той е бил арестуван при пристигането си на остров Сардиния, където отивал в качеството си на евродепутат, казва адвокатът на Пучдемон.

Арестът е извършен въз основа на европейска заповед за задържане, датираща от 14 октомври 2019 г.

Каталунският лидер е бил арестуван в Алгеро, потвърди и началникът на канцеларията на Пучдемон - Жозеп Луис Алай. Това е станало още на летището, където е бил задържан от италианската гранична полиция. Той е пристигнал от Брюксел за участие в международно изложение на остров Сардиния и за среща с регионалните власти.

Карлес Пучдемон трябва да бъде изправен пред испанското правосъдие, заяви правителството на Испания, предаде Ройтерс.

Испанското правителство направи изявлението преди днешното съдебно заседание в Италия, на което ще бъде разглеждан въпросът дали Пучдемон да бъде екстрадиран.

"Пучдемон трябва да бъде изправен пред съда, като всеки друг гражданин",

заяви офисът на испанския премиер Педро Санчес.

За момента не е ясно дали италианското правосъдие ще реши той да бъде екстрадиран. "Смятаме, че съдебните власти ще пуснат Пучдемон на свобода. Това е четвъртият път, в който се случва такова нещо", заяви пред радио "Кадена сер" Гонсало Бойер, адвокат на бившия каталунски лидер.

Пучдемон е издирван от съдебните власти в Мадрид във връзка с опита за отцепване на Каталуния през 2017 г., като и за отклоняване на държавни средства.

На 9 март ЕП сне имунитета на Пучдемон и на двама евродепутати, които също са привърженици на независимостта на Каталуния. На 30 юли тази мярка бе потвърдена от Европейския съд.

Пучдемон не беше помилван заедно с девет привърженици на каузата за каталунската независимост, които се намираха в испански затвори. Те бяха амнистирани от правителството на социалиста Педро Санчес през юни. Испанските власти искат Пучдемон да бъде съден в Испания.