Кание Уест обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ

К ание Уест обяви, че отново ще се кандидатира за президент на САЩ, предаде ДПА.

Рапърът, печелил редица награди "Грами", каза, че "работи по кампанията си" за президентските избори през 2024 г. заедно с десния политически коментатор Майло Янопулос.

