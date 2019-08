Г олеми градове в Европа алармират за нарастващия брой строителни предприемачи, които изкупуват жилищни сгради, за да ги предлагат на туристи в онлайн-платформата Airbnb.

Уебсайтът стартира като начин частни лица да предлагат под наем своите празни стаи. Местните власти на някои от градовете в Европа обаче казват, че нарасналият брой професионалисти, които работят със сайта, е изгонило местните от кварталите им.

Десет европейски града са се обърнали за помощ към Европейския съюз.

Кореспондентът на BBC в Шотландия Джийн Макензи отиде във Валенсия, която се бори с нарасналия брой имоти, предназначени за Airbnb, за да научи повече за проблема.

Там кореспондентът разговаря със строителен предприемач и с двойка наематели, които трябва да напуснат дома си след 20 дни.

Хулио притежава девет имота във Валенсия, които предлага в онлайн-платформата. Той е един от инвеститорите, които предпочитат да дават имотите си на туристи, отколкото на дългосрочни наематели.

"Това е успешен бизнес, с който се гордеем. Така реновираме старите апартаменти и подхранваме туризма", казва пред BBC Хулио.

Но този бизнес оказва влияние върху местните.

Апартаментът, в който Хесус и Мигел са живели под наем, е бил купен от инвеститор, който иска да превърне целия блок в апартаменти за туристи. Те имат 20 дни да се изнесат. Освен негов дом, в този апартамент се намира и студиото на Хесус, от което вади парите си като художник.

"Определено ни изритват от дома ни. От живота, който съм живял тук в продължение на 14 години. Откъсват те от целия ти живот. Къде ще отида? Сега трябва да се преместя извън Валенсия, далече от корените си", казва Хесус.

В последните години офертите във Валенсия, предлагани в приложението, драстично са се увеличили. В квартала, в който живеят Хесус и Мигел, един от осем имота е обявен в списъка с апартаменти в Airbnb.

"Една седмица ще бъдат едни наематели, друга седмица – други. Как да вървя по тази улица и да виждам, че това се случва. Това е моят дом", възмущава се Хесус.

На въпроса дали не би могъл да дава под наем на местните някои от имотите си, строителният предприемач Хулио отговаря: "Може, но такъв е бизнесът, с който съм се заел. Харесва ми свободата, която предлага Airbnb - имотът е винаги свободен, можеш да го ползваш за себе си, можеш да го продадеш, или каквото друго прецениш".

В някои големи градове в Европа предприемачите превръщат цели жилищни блокове в квартири за Airbnb, като увеличават наемите и принуждават наемателите да се изнесат.

"Туризмът е добър за икономиката, но не този вид туризъм. Това сега не е Валенсия, прилича повече на филмова площадка", смята Хесус.

Администрациите на големи градове из цяла Европа са потърсили помощ от ЕС с молба за регулация на Airbnb.

От приложението пък са отговорили, че разбират притесненията на хората и желанието им е да сътрудничат на градовете.

For holidaymakers, AirBnB and similar sites can help to find hundreds of potential places to stay, but in some areas residents say they’re being pushed out. #TheNine’s Europe correspondent @jeanmackenzie reports from Valencia where the tourism industry is booming. pic.twitter.com/GX4opwCoRy