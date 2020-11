Кабинетът на Байдън – кой ще получи ключов пост

Б ившият държавен секретар на САЩ Джон Кери във втората администрация на президента Барак Обама, ще има пост и в администрацията на новоизбрания президент Джо Байдън. Кери ще бъде посланик по въпросите за климата.

Джон Кери беше един от няколко души, които бяха назовани като хора, които ще заемат ключови позиции от екипа на Джо Байдън, който отговаря за прехода на властта.

Други ключови имена са дългогодишният помощник на Байдън Антъни Блинкен, който ще бъде държавен секретар на САЩ, докато според информациите бившият председател на Федералния резерв Джанет Йелен ще бъде изборът за министър на финансите съобщава Би Би Си (BBC).

Очаква се Байдън да победи президента Тръмп с 306 гласа срещу 232,

когато американската избирателна колегия се събере, за да потвърди официално победителя на 14 декември. Това е далеч над 270-те гласа, от които се нуждае.

В свое изявление Джо Байдън сподели: „Имам нужда от екип, който от ден първи да ми помага да върнем челното място на Америка, да обединим света, за да посрещнем предизвикателствата, пред които се изправяме, да подобрим нашите сигурност, просперитет и ценности. Това е същността на този екип”.

Някои от позициите изискват одобрението на Сената на САЩ.

Кой е Джон Кери и какво ще прави?

Джон Кери е избран за ролята на специален президентски пратеник за климата. Екипът на Байдън, отговарящ за прехода на властта заяви, че позицията му означава, че той ще „се бори с климатичните промени на пълен работен ден”. Освен това той ще бъде първият представител на властите, посветил се на климатичните промени, който ще участва в Съвета за национална сигурност.

Именно Кери подписа Парижкото споразумение за климата от името на САЩ през 2016 г. Споразумението ангажира страните да работят за ограничаване на покачването на глобалните температури.

По време на управлението на Доналд Тръмп САЩ стана първата държава, която официално се оттегли от споразумението. Новоизбраният държавен глава Джо Байдън обаче каза, че планира да присъедини страната към споразумението отново възможно най-скоро.

След новината за новата му роля в понеделник Джон Кери написа в Туитър: „Америка скоро ще има правителство, което третира климатичната криза като спешната заплаха за националната сигурност, каквото всъщност представлява тя”.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy.