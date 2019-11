Подозрителна ситуация на самолет в Амстердам

П илот на авиокомпанията "Air Europa" предизвика извънредна ситуация на летище "Схипхол" в Амстердам, след като натиснал по погрешка паник бутона на борда на самолет.

На място веднага пристигнали специализиран отряд и два медицински хеликоптера. Съобщаваше се още, че на летището пристигат много линейки с включени сирени, написа "Telegraph".

Пътниците и екипажа на самолета са успели да го напуснат, според съобщение на нидерландската военна полиция в социалната мрежа в "Туитър". "Пътниците и екипажа са напуснали самолета. В ход е проверка на самолета", се казва в съобщението.

Първоначално говорител на полицията отказваше да съобщи за какво точно става въпрос. Холандски медии обаче съобщаваха за опит за отвличане на самолет.

"Истината е: нищо не се е случило, силите за сигурност направиха всичко необходимо в тази ситуация", написа в Туитър журналистът Йохан де Грааф.

BREAKING: situation on Schiphol has been ended, according to communication channels on the airport. — Johann de Graaf (@JCdeGraaf) 6 ноември 2019 г.

По информация на кореспондент на "Telegraph" самолетът е "Air Europa" и е трябвало да отлети за Мадрид. Докато пътниците се качвали, капитанът е натиснал паник бутона за отвличане. В този момент са се били качили 27 пътници.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT — Schiphol (@Schiphol) 6 ноември 2019 г.

"Схипхол" е третото от най-натоварените летища в Европа, като обслужва около 70 милиона пътници годишно.

Schiphol Airport on lockdown as plane 'hijacked by three men with knives' https://t.co/R0G1YTwCr3 pic.twitter.com/yHMrwdryOo — Daily Mirror (@DailyMirror) 6 ноември 2019 г.

Кореспондентът на "Telegraph" съобщи по-рано, че полицията е класифицирала инцидента като "GRIP-3", което според терминологията на холандските власти е "сериозен инцидент със значителни последици за местното население".

В непотвърдени съобщения в Twitter се казваше, че въоръжени мъже с ножове са се опитали да отвлекат самолета.

Холандският премиер Марк Рюте прекъснал дебат за образованието заради ситуацията на летището.

The Dutch military police say that the passengers and crew involved in a "suspicious situation" at Amsterdam Airport Schiphol are safely off the plane. Follow live updates: https://t.co/2J7YsgxtmU pic.twitter.com/kFfcfGoIx7 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 6 ноември 2019 г.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.