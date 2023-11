Известна инфлуенсърка загина в тежка катастрофа в Бразилия

Б одибилдърката и фитнес инфлуенсър Алана Пайва, на 21 г., загина след инцидент с мотоциклет в Рио де Жанейро.

Преди три месеца Алана е получила сертификат за личен треньор и е изразила желание да използва знанията си в бъдеще. Специализацията ѝ беше широко отбелязана в социалните мрежи, където младата жена публикуваше различни снимки и видеоклипове на своите фитнес процедури.

Инцидентът е станал на 12 октомври, когато Пайва се е возила на мотор, управляван от приятеля ѝ, пенсиониран военен на име Уилблим до Еспирито Санто, както съобщава пресата в Рио де Жанейро.

Двамата са карали в квартал "Кампо Гранде", когато според съобщенията микробус е направил незаконен завой на кръстовище, ударил е двойката челно и е откъснал кормилото на мотоциклета.

След сблъсъка шофьорът на микробуса е избягал от мястото на инцидента, без да окаже помощ. Полицията разследва инцидента.

Въпреки че първоначално нейният приятел е бил в съзнание и е можел да говори с парамедиците, той умира само четири часа след като е откаран в болницата.

