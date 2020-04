Пентагонът обави договора за производство на F-16 за България

М инистерството на отбраната на САЩ обяви споразумение на стойност 512 милиона долара с американската компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за производство на изтребители F-16 Блок 70 за Република България. Това стана ясно от официално съобщение на Пентагона.

Договорът предвижда производството на осем самолета F-16 Block 70 (шест едноместни и два двуместни самолета), които да заменят стареещия флот на българските МиГ-29.

Съобщава се, че производството ще бъде извършено във Форт Уърт, Тексас и Грийнвил, Южна Каролина и се очаква да приключи до 31 януари 2027 г.

Поръчката е 100% финансирана чрез чуждестранни военни продажби (FMS) за Република България и е резултат от конкурс, провеждан от България, се посочва още в договора. От страна на Пентагона, договаряща страна е Центърът за управление на ВВС, военновъздушната база Райт-Патерсън, Охайо (FA8615-20-C-6051).

Обширният пакет F-16 Block 70 за България включва обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника за всички оперативни нужди.

На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите(LOAs) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Междувременно в днешния брой на "Държавен вестник" бе публикуван президентският указ за освобождаване на вицеадмирал Емил Ефтимов от длъжността заместник-началник на отбраната, назначаването му за началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "адмирал". Указът е от 30 март т.г.

Ефтимов изпълняваше временно длъжността началник на отбраната след кончината на генерал Андрей Боцев в края на февруари т.г.

За отличната служба и високите професионални резултати през военната си кариера адмирал Ефтимов е награждаван с едни от най-високите отличия в наградната система на Министерството на отбраната. Сред тях са награден знак „За вярна служба“ и почетен знак „Свети Георги“.

