Израелският министър Итамар Бен-Гвир предизвиква гнева на мюсюлманите

К райнодесният израелски министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир за пореден път предизвика осъждане, като се помоли на оспорван религиозен обект в Йерусалим в разрез със споразуменията с мюсюлманската общност, предадоха ДПА и Ройтерс.

Съгласно дългогодишно споразумение с мюсюлманските власти на евреите е позволено да посещават мястото, известно за тях като Храмовия хълм, а за мюсюлманите - като Благородното светилище, но не и да се молят там. Това споразумение обаче бива нарушавано многократно.

"Отидох в нашето светилище, за да се помоля там за нашите войници, за бързото връщане на всички заложници и за пълна победа с Божията помощ", написа Бен-Гвир в публикация в социалната платформа "Екс".

Guarded by well-armed soldiers, Israeli Minister of Defense Itamar Ben-Gvir stormed Al-Aqsa Mosque courtyards in occupied Jerusalem to mark the so-called Jewish holiday of “Festival of Lights” or “Hanukkah”. pic.twitter.com/1M3VSL2oNC

На това място се намират Куполът на скалата и джамията Ал Акса. Това е третото най-свято място в исляма и най-свещеното и за евреите, тъй като някога там са се издигали два еврейски храма.

Обектът в Стария град на Йерусалим е под мюсюлманска администрация, докато Израел отговаря за сигурността.

Както и след последните провокации от страна на Бен-Гвир, от кабинета на министър-председателя Бенямин Нетаняху заявиха, че статуквото на Храмовия хълм не се е променило. Нарушенията на правилата от страна на министъра на националната сигурност обаче никога не водят до никакви последствия, отбелязва ДПА.

#FPWorld: Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited the Al-Aqsa mosque in Jerusalem for ‘prayer for the welfare of our soldiers, to swiftly return all the hostages and total victory with God’s help’https://t.co/6yiJSVug8R