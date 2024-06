И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел води "война за съществуването си" и се нуждае от американски оръжия, като се обърна директно към Белия дом, след като заяви, че Вашингтон блокира доставките на оръжия, предаде Франс прес.

"Готов съм да понеса лични нападки, при условие че Израел получи от САЩ оръжията, от които се нуждае във войната за съществуването си", заяви Нетаняху.

Израел води война срещу "Хамас" в Газа, откакто палестинското ислямистко движение извърши безпрецедентна атака на израелска територия на 7 октомври миналата година.

