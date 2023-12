Израел съобщи за нанесени удари по 250 цели в ивицата Газа

И зраелските военни съобщиха днес, че през последните 24 часа са нанесли удари по около 250 цели в ивицата Газа, включително по складове за оръжие, тунелни шахти и други обекти, предаде ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че изтребители, заедно със сухопътни войски, са унищожили комуникационно съоръжение на "Хамас", което се е намирало до джамия в южната част на ивицата Газа. В Хан Юнис, където израелската армия води сражения в градски условия, са разрушени мрежи от тунели с помощта на прецизни бомби.

Israel’s military said it struck approximately 250 targets in the Gaza Strip over the last day, engaging in “intensive battles” and carrying out airstrikes.



