Израел ще позволи на палестинците да се върнат в Газа при това условие

А втобуси, превозващи освободени палестински затворници, потеглиха днес от два израелски затвора, съобщи АФП, позовавайки се на свои журналисти на терен.

Те са освободени съгласно споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, предвиждащо размяна на държани от палестинските групировки заложници за излежаващи присъди в израелски затвори палестинци.

Автобусите тръгнаха от затвора "Офер" на Западния бряг и "Кциот" в пустинатя Негев. Днес общо 200 палестински затворници се очаква да бъдат освободени в замяна на 4 жени, служещи в израелската армия, завърнали се по обяд в страната си след 477 дни в плен в ивицата Газа.

Едната от тях, Даниела Гилбоа, е българска гражданка, потвърди българското Министерство на външните работи. "Това положително развитие е резултат от интензивни дипломатически усилия, в които България активно участва. България изразява специална благодарност към Катар, Египет и САЩ, и лично към емира на Катар Негово Височество шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, чиято решаваща роля и личен ангажимент в посредничеството бяха от ключово значение за постигането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците", се посочва в съобщението на МВнР.

"Хамас" предаде и четири заложнички на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), предаде Ройтерс, като предаването бе излъчено на живо по телевизията.

Четирите жени бяха изведени на подиум в град Газа сред голяма тълпа палестинци и заобиколени от десетки въоръжени мъже от "Хамас". Те помахаха и се усмихнаха, преди да бъдат изведени и да влязат в автомобилите на МКЧК, които ще ги транспортират до израелските сили.

Четирите заложнички са освободени в замяна на група палестински затворници в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, целящо да сложи край на продължилата 15 месеца война в ивицата Газа.

Четирите военнослужещи - Карина Ариев, Даниела Гилбоа, Наама Леви и Лири Албаг - са били разположени на наблюдателен пост близо до границата с ивицата Газа, когато са били отвлечени от бойци на "Хамас", които са превзели базата им по време на нападението срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

Една от тях е била задържана от палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад", съобщи палестински източник.

"Хамас" заяви, че 200 затворници ще бъдат освободени днес в рамките на размяната. Очаква се сред тях да има членове на "Ислямски джихад", "Хамас" и Народния фронт за освобождение на Палестина, някои от които излежават доживотни присъди.

Израелската армия потвърди, че е получила четирите освободени заложнички, които вече са в Израел.

Междувременно Израел каза, че няма да разреши завръщането на разселените палестинци в северната част на ивицата Газа, докато не бъде пусната на свобода цивилна израелка, държана в плен, предаде АФП.

"Съгласно споразумението за спиране на огъня Израел няма да позволи преминаването на жителите на Газа в северната част на ивицата, докато не бъде освободена Арбел Йехуд - цивилна, която трябваше да бъде пусната на свобода днес", се казва в изявление на службата на премиера Бенямин Нетаняху.

Двама ръководители на "Хамас" потвърдиха за АФП, че Йехуд е "жива и в добро здраве".

