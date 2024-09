Иран: Израел извършва "безсрамни престъпления" срещу деца

И ранският върховен лидер аятолах Али Хаменей заяви днес, че Израел извършва "безсрамни престъпления" срещу деца и цивилни, предаде Ройтерс.

Той призова за мобилизиране на "вътрешната енергия" на мюсюлманите за премахване на "злокачествения тумор от Палестина"

Неговите коментари дойдоха само ден след израелски въздушен удар по ливанската столица Бейрут, при който по последни данни на ливанското здравно министерство са загинали 31 души, включително три деца и седем жени.

