Изключително опасният ураган "Лидия" връхлетя Мексико

У раганът "Лидия" връхлетя снощи тихоокеанското крайбрежие на Мексико в района на град Лас Пенитас като буря от категория 4 и отне живота на поне един човек, предаде Ройтерс.

Властите в щата Наярит съобщиха, че един човек е загинал при падането на дърво върху ван, който се е движел по пътна артерия северно от туристическата дестинация Пуерто Валярта.

Hurricane Lidia Weakens As It Moves Inland Over Mexico But Remains Category 2 Stormhttps://t.co/zDhRIAum5x pic.twitter.com/x09HVMWTjw