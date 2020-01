Изчезналите 54 - вече 40 години в безизвестност

Н аричат ​​ги „изчезналите 54“. Те са индийските войници, които повече от 40 години не са открити.

Индия и Пакистан са воювали два пъти за територия в оспорвания регион Кашмир - през 1947-48 г. и през 1965 г.

През 1971 г., Пакистан губи 13-дневна война с Индия, което води до отделянето на Бангладеш.

Индия смята, че 54 военнослужещи са изчезнали по време на мисията и са задържани в пакистански затвори. Но повече от четири десетилетия след като изчезват, няма яснота относно тяхната съдба.

If any of these men are alive we should return them with honour, they did their duty for their country. https://t.co/uN34MAC8k8 — Griffin (@Griffin09314548) January 26, 2020

Миналия юли правителството на Индийската политическа партия, ръководена от Нарендра Моди, заяви, че в ареста на Пакистан има 83 индийски войници, включително "изчезналите 54" .

Останалите вероятно са „отклонили се от границата“ или са заловени за шпионаж.

Пакистан обаче отрича да държи индийски военнопленници.

Чандър Сута Догра, старши индийски журналист, изследва историята на “изчезналите 54” от няколко години.

Тя прави много задълбочено проучване по темата. Използва разсекретени записи на Министерството, дневници и писма от времето на войната, за да отговори на въпроса: Какво се е случило с тези мъже?

#ModiButcher_ofHumanity

Shortly before the India-Pakistan war of 1971, Modi was arrested while he was part of a local protest and after the war, he left his uncle’s shop to become a full-time campaigner for the RSS...... pic.twitter.com/1FpdzmVEUE — Waseem Akram (@waseem1786) January 13, 2020

"Правителството знае, че някои от изчезналите мъже всъщност са мъртви. Тогава защо са запазили имената им в списъка? ", се пита журналистката Догра.

Братът на един от изчезналите войници разказва, че правителството се е провалило в работата си по издирване на войниците.

"В еуфорията от победите във войната ние просто забравихме тези войници", каза той. "Обвинявам правителството и отбранителното ведомство за пълната им апатия. Ние поискахме трета страна да работи при разследването, за да се стигне до истината за тези войници, но индийското правителство отказа."

Догра открива, че някои от „изчезналите 54“ са били отведени живи в пакистанските затвори след приключването на войните.

Семейството на един от войниците, който изчезна във войната през 1965 г., разказват, че през август 1966 г. от индийската армия им е казано, че е мъртъв.

Но между 1974 и началото на 80-те години на миналия век трима индийски затворници, върнати от Пакистан, съобщават на властите и семейството на изчезналия войник, че той все още е жив.

Pakistan has asked the United Nations Security Council and UN Secretary General Antonio Guterres to "act decisively" to prevent a "disastrous war" between Pakistan and India.#OnlyConcern_Pakistan pic.twitter.com/Dy1KTOJ5r8 — 🌠 MKY 🌠 (@mky7979) January 11, 2020

Оказва се, че през годините и Индия и Пакистан репатрират задържаните военнопленници от Индо-пакистанската война.

Индия предава 93 000 пленени пакистански войници, а Пакистан изпраща обратно над 600.

Но “изчезналите 54” липсват. Пакистан отрича те да са задържани някога.

Две групи - 6 души през 1983 г. и 14 през 2007 г. - посещават Пакистан в търсене на войниците. Те носят със себе си снимки и информация за мъжете, но не ги откриват.

Някои от тях твърдят, че пакистанските власти са ограничили срещите им със затворници, нещо, което страната отрича.

There are much details on SAM performances during Vietnam War, Six Day war and Yom Kippur War.

But there are not considerable informations on SAM warfare in India Pakistan War of 1965 and 1971.

Why either nation didn't field SAM in large numbers during these wars ? pic.twitter.com/2RGsQ3hrrA — Vinod DX9 (@VinodDX9) November 29, 2019

По време на второто посещение, част от хората, които участват в издирвателната операция твърдят, че има доказателства, че “изчезналите 54” са живи.

"Неведнъж сме казвали, че в Пакистан няма индийски военни и ние се придържаме към тази позиция", заяви говорител на министерството на страната през 2007 г.

"Честно казано, още не съм се отказал", казва братът на един от изчезналите войници - Гурбир Сингх Гил. “Знам, че може да не е жив. Но трябва да ни кажат истината. Защото продължаваме да се надяваме, че той ще се върне.”

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.