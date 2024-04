Избираме "Мис Изкуствен интелект" или най-красивата генерирана жена чрез AI

О ткровено си признаваме, че когато някога навлизахме в дебрите на журналистиката, никога не сме вярвали, че след 15-20 години ще се наложи да отразяваме конкурс за красота за... изкуствен интелект.

Харесва ли ни или не, фактите са такива, че напредналите технологии и еволюцията се намесват в почти всеки аспект от живота ни.

Събитието, озаглавено "Мис Изкуствен Интелект" е организирано от World AI Creator Awards (WAICA) и ще включи в битка инфлуенсъри, чиято сексапилна визия е изцяло генерирана от компютърни програми.

AI красавиците ще се състезават в няколко рунда, а победителката ще получи освен промотиране на платформата й и парична награда от 5000 долара.

Журито ще взима под внимание същите критерии както и при реалните хора - симетричност на чертите на лицето, структура на тялото и разбира се, отговори на въпроси (които в случая ще са и за най-сериозна адекватност).

Победителката ще стане ясна на 10 май, а за момента е ясно, че в него участие ще вземат някои от най-известните дами, дело на Изкуствен интелект, като Емили Пелегрини и Айтана Лопес.

Are you guys ready for this?



Emily Pellegrini is an only fan model with a large following of 137,000 subscribers and makes $10,000 a week….only problem?



She doesn't exist. This is a AI generated model. 🤯 pic.twitter.com/VAh6i5Dn0N