Иън Маккелън настоява- Побързайте, ако ме искате за Гандалф!

И ън Маккелън е готов да се завърне в ролята си на Гандалф в емблематичната поредица “Властелинът на пръстените”, но това трябва да се случи скоро.

“Току-що ми казаха, че ще има още филми и Гандалф ще участва и се надяват, че ще го играя", каза 85-годишният актьор пред списание Big Issue. “Кога? Не знам. Какъв е сценарият? Все още не е написан. Така че по-добре да побързат!”

(Видеото е архивно: Почина популярен актьор от "Титаник" и "Властелинът на пръстените")

Маккелън падна през юни по време на представление на “Player Kings,” нова версия на “Henry IV на Шекспир,” в Лондон.

🚨Ian McKellen has been officially asked by Warner Brothers to return as Gandalf for ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’*



Via @DEADLINE pic.twitter.com/fXEV74tP1C