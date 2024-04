След наводненията в Русия: Повече от 10 400 са необитаемите домове

П овече от 10 400 домове в Русия са наводнени, съобщи държавната информационна агенция, предаде Ройтерс.

Най-сериозна е ситуацията в района на планината Урал, съобщи агенцията.

