Десетки хиляди иранци отдадоха последна почит на президента Раиси

Д есетки хиляди иранци се стекоха рано тази сутрин в центъра на Техеран, за да отдадат последна почит на иранския президент Ебрахим Раиси, който загина в неделя при катастрофа с хеликоптер, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес.

🇮🇷In a solemn ceremony, Major General Mohammad Bagheri paid his respects to the late President of Iran, Ebrahim Raisi, by kissing his coffin. The emotional moment was captured during the state funeral held to honor the deceased leader.

The ceremony was attended by high-ranking… pic.twitter.com/iVsBb0LWC5 — Attentive Media (@AttentiveCEE) May 22, 2024

Множеството се е събрало около Техеранския университет, където се очаква върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей да ръководи молитвата на прощална церемония за Раиси, който загина на 63-годишна възраст заедно с още седем души, сред които и външният министър Хосейн Амир Абдолахиан.

Ayatollah Khamenei Leads Prayers for #Iran's President #Raisi and Fellow Martyrs



Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei attended the funeral ceremony for Martyr Ayatollah Raisi and his companions at the University of Tehran and led the prayers over the… pic.twitter.com/0TYwvwsF3e — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 22, 2024

Decenas de miles asisten al funeral de Raisi en Teherán https://t.co/donnRwLikn — FIAR (@fiar_es) May 22, 2024

🇮🇷 Tehran now before start of funeral ceremony of president Raisi ans his companions pic.twitter.com/HbpIJCwpxO — Hollow dreams (@HollowDreams0) May 22, 2024

* Във видеото: Иран обяви петдневен траур след смъртта на президента Ебрахим Раиси

