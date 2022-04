Илон Мъск няма да е член на борда на Twitter

И лон Мъск няма да бъде член на борда на Туитър, заяви главният изпълнителен директор на компанията за социални медии късно в неделя, в обрат по-малко от седмица след като обяви, че шефът на Tesla ще бъде назначен.

Мъск беше назначен за член на борда на Twitter, след като закупи голям дял от фирмата и стана най-големият ѝ акционер.

"Илон реши да не се присъединява към нашия борд", съобщи в Туитър главният изпълнителен директор на Twitter Параг Агравал. "Назначаването на Илон в борда трябваше да влезе официално в сила на 9 април, но Илон сподели същата сутрин, че вече не смята да се присъединява към борда", каза Агравал. "Вярвам, че това е за добро."

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk