Януари донесе сняг в Сахара

Я нуари донесе сняг в Сахара и Близкия Изток. Температурите в Саудитска Арабия паднаха до минус 2 градуса. В някой части на пустинята там, в която не бе валял сняг от 37 години, натрупа 15 сантиметра снежна покривка.

В провинция Наама, в Алжир, температурата се понижи до минус 3 градуса по Целзий. Падналият там снеговалеж е едва четвърти за изминалото столетие. Показателно е обаче, че 2 от предишните три пъти, в които в района е валял сняг, са през последните години – 1942 г., 2017 г. и 2018 г.

През нощта в пустинята става студено, като често през зимата температурите падат под 10 градуса по Целзий, но много рядко са отрицателни. Тази сутрин в Наама температурата беше минус 2 градуса.

Макар и много суха в момента, пустинята се очаква отново да стане зелена, но след около 15 000 години.

