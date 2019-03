В събота вечер в зоологическата градина в „Личфийлд Парк” женски ягуар напада жена, която прескача бариерата, за да си направи снимка с животното.

„Жената е претърпяла травми на лявата си ръка, които обаче не са животозастрашаващи. По молба на близките на пострадалата бяха повикани парамедици, които да окажат медицинска помощ. Трябва да се отбележи, че животното не е излязло и за миг от клетката си…Моля ви, разберете значението на бариерите, които се поставят”, се казва в официалното изказване на зоопарка.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR — Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) 10 март 2019 г.

Според говорителя на зоологическата градина пострадалата жена се е извинила за необмислените си действия.

Жената е казала, че се чувства ужасно заради лошите коментари, които получава зоопарка след инцидента с нейно участие.

От зоологическата градина успокоиха гражданите, че няма никаква опасност за живота на ягуара и повторно обявиха, че в случая животното няма вина за инцидента.

We can promise you nothing will happen to our jaguar. She’s a wild animal and there were proper barriers in place to keep our guests safe- not a wild animals fault when barriers are crossed. Still sending prayers to her and her family. — Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) 10 март 2019 г.

Много хора в социалните мрежи осъдиха поведението на жената, опитала се да си направи селфи с дивата котка, прескачайки ограничителните бариери.

Някои от тях предложиха глоби за нарушителите в подобни ситуации.

Има и такива, които са поддръжници на тезата, че мястото на дивите животни не е в зоологически градини, а сред природата.

An “attack” would be if the jaguar jumped out & attacked her in HER environment! Unprovoked ... unexpected attack! But if YOU decide to go into the Jaguars dining room table, expect to become dinner! This is no attack, this is nature doing what it does! #CommonSense — Dayanara Villarroel (@dayanarav) 11 март 2019 г.

Bless you for not harming the animal. Can the woman be charged for stupidity? — Kathryn Clara (@KathrynClara1) 11 март 2019 г.

Thank God and thank you for protecting this beautiful cat. I'm sorry about the woman but the Jaguar could have mauled her to death. It didn't. I hope this incident teaches the woman, and others, that these big cats are wild animals. They deserve respect. Don't be stupid, people. — N'retrospect (@Charlotte52676) 11 март 2019 г.

