П ринцеса Кристина, най-малката сестра на Беатрикс, управлявала Холандия до абдикацията ѝ през 2013 г., почина в петък на 72 години след боледуване от рак на костите, съобщи кралското семейство.

Родена почти сляпа през 1947 г., Мария Кристина, принцеса на Оранж-Насау, е четвъртата дъщеря на кралица Юлиана и принц Бернхард.

"Ние сме натъжени от смъртта на скъпата ни сестра и леля", заявиха от кралското семейство в Туитър. "Кристина имаше удивителна индивидуалност и голямо сърце", казаха крал Вилем-Александър, кралица Максима и принцеса Беатрикс.

Кристина се омъжва за кубинския учител в изгнание Хорхе Гилермо през 1975 г. Те имат три деца, преди да се разведат през 1996 година.

Премиерът на Холандия Марк Рюте почете принцесата като напомни за нея като"топла личност" и изрази тъгата си.

Кристина ще бъде кремирана на частно събитие, съобщи кралската фамилия.

