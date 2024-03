Хаос при раздаване на помощи в Газа взе пет жертви, 30 са ранени

П алестинският Червен полумесец съобщи за петима загинали и 30 ранени тази сутрин преди разсъмване в град Газа при стрелба и блъсканица по време на ново разпределение на хранителна помощ, което излязло от контрол, предаде Франс прес.

Поредната трагедия се случила, докато хиляди хора чакали пристигането на около петнадесет камиона с брашно и други храни на кръгово кръстовище, където вече имаше инциденти през последните седмици.

Видеоклипове, заснети от АФП, показват камиони, които се напредват в тъмното сред горящи отпадъци. Наоколо се чуват изстрели, писъци и клаксони на тежкотоварни коли, които се опитват да се придвижат. Членовете на „комисиите за народна защита“, надзираващи разпределението, стреляли във въздуха, докато в блъсканицата и бъркотията камиони блъскали хора.

