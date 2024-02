Хакерство и шпиониране: Информационна “бомба” избухна в Китай

Д окументи, изтекли от анонимен източник, разкриват широкообхватните хакерски операции на Пекин и неговите приоритети в глобалния му стремеж да оформи глобалния информационен пейзаж.

Документите били прикачени към “бомба” от 190 мегабайта. Те бяха разпространени на 16 февруари идват от I-Soon (известен като Auxun на мандарин), частен охранителен предприемач с връзки с най-голямата китайска шпионска агенция. Подробно е наблюдението на фирмата върху цели, както китайски, така и чуждестранни, държавни и частни, предава Newsweek.

Документите показват обхвата на усилията на Пекин да проникне в чужди правителства, фирми и национална инфраструктура. Директорът на ФБР Кристофър Рей предупреди миналия месец за масовите усилия на китайското правителство да се насочи към „критична“ американска инфраструктура и да открадне лични, корпоративни и изследователски данни.

Документите хвърлят светлина върху инструментите на I-Soon за разпространение на пропаганда, наблюдение на активисти, живеещи в чужбина, и прекъсване на Wi-Fi мрежи.

