Гърция планира такси за круизните туристи

Г ърция планира да въведе такса от 20 евро за посетителите, пристигащи с круизни кораби на островите Санторини и Миконос по време на пиковия летен сезон. Целта е да се предотврати свръхтуризмът, каза днес премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от Ройтерс.

Туризмът е основен двигател на гръцката икономика, която все още се възстановява от продължилата десетилетие криза.

Някои от най-популярните гръцки дестинации обаче, включително Санторини, идиличен остров с колоритни села и чисти плажове, където живеят 20 000 души, са заплашени да бъдат унищожени от свръхтуризма.

Greece crackdown on tourists as cruise ship passengers must pay to visit islands https://t.co/VdtoZ33fd5