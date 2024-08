Горски пожари в Бразилия взеха жертви

Н ай-малко двама души са загинали при горски пожари в южния бразилски щат Сао Пауло, съобщиха снощи местните власти. Най-малко в 36 града е обявена висока степен на опасност. Местните и федералните власти засилват усилията си за овладяване на пламъците, каза губернаторът на щата Тарсисио де Фрейтас, цитиран от Асошиейтед прес.

Огньовете бушуват в района около град Сао Пауло, един от най-големите мегаполиси в Южна Америка, с население от над 11 млн. жители.

Най-малко 7300 правителствени служители и доброволци са разположени в щата „за овладяване и потушаването на пожарите“, заяви Де Фрейтас пред журналисти. Той предупреди, че пламъците, засилени от високите температури и засушаването, може да бъдат раздухани от силните ветрове.

Макар и градът като цяло да не е засегнат от пожарите, видеоклипове в социалните мрежи показват затъмнено от дим небе над селските райони, както и горящи дървета край магистрала.

⚡️ The strongest forest fires in Brazil continue to cover larger and larger areas, scorching populated areas and forcing evacuation of residents of major cities#BreakingNews #Brazilpic.twitter.com/aJABXxyO1O — News Frontier GLOBAL🪙 (@NewsFrontierHQ) August 24, 2024

Правителството съобщи, че в петък в град Урупес двама работници в индустриален обект са загинали при опит да се борят с пламъците, но не предостави допълнителни детайли.

Според местния вестник „Фоля де Сао Пауло“ регионът страда от най-страшните горски пожари през последните десетилетия. Изданието е преброило 4973 огнища в щата само за тази година.

🇧🇷🔥 Massive forest fires in Brazil continue to engulf large regions, burning up populated areas and forcing residents of major cities to evacuate.



Videos from social media pic.twitter.com/7gmx2xFBWx — Tibo91 (@Tibortibor15) August 25, 2024

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: Огромен горски пожар заплашва хиляди домове в Калифорния

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase