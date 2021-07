Гняв за жертвите на ужаса в Китай, вдигнаха бариерите

Н ай-сетне властите в Китай вдигнаха ограничителните бариери и позволиха на скърбящите да почетат свободно паметта на загиналите при наводнението в метрото на Джънджоу.

Досега на входа на станцията, близо до която се случи трагедията, бяха поставени жълти бариери, охранявани от полиция. Като официална причина се посочваше, че скърбящите не трябва да пречат на движението.

Скандалът с действията на властите обаче се разрасна. Съпругата на един от загиналите обвини управата на метрото за това, че не е спряла влаковете и не е евакуирала пътуващите.

Преди седмица 14 души загинаха, като броят на жертвите по чудо не е много по-голям, след като влак с над 500 души беше спрян в час пик между две метростанции от наводнение.

Ужасяващи кадри, заснети от пътниците, показват, че водата е стигала до раменете на хората във вагоните.

Градската управа съобщи във вторник имената на загиналите в рядък опит за прозрачност, след като скърбящи започнаха да оставят цветя на входа на близката до мястото на трагедията метростанция.

„Екстремните дъждове предизвикаха силно повишаване на водата в части от Линия 5 на метрото, а подпорните стени, които защитаваха линиите на метрото, рухнаха”, пише в прессъобщението.

Поставянето на бариери разгневи хората, според които така духовете на загиналите не могат да се върнат в домовете си.

