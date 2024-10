Глобиха Lufthansa с колосална сума за дискриминация на пътници

Г ерманската водеща авиокомпания Lufthansa беше глобена с 4 млн. долара от Министерството на транспорта на САЩ заради обвинения в дискриминация срещу група еврейски пътници.

Регулаторният орган заяви във вторник, че Lufthansa е забранила на 128 души, носещи традиционно ортодоксално еврейско облекло, да се качат на борда за свързващ полет в Германия, докато са пътували от Ню Йорк до Будапеща през май 2022 г.

U.S. Fines Lufthansa Record $4 Million For Allegedly Discriminating Against Jewish Passengers https://t.co/dy731D6kiI pic.twitter.com/bw1DiXwmro

„Въз основа на предполагаемото неправомерно поведение на някои пътници“, заяви Министерството на транспорта, служителите на Lufthansa „са се отнесли към всички тях като към една група и са им отказали качване на борда“, въпреки че много от пътниците не са се познавали и не са пътували заедно.

Твърди се, че някои лица от групата са нарушили политиката на авиокомпанията с облеклото си.

Санкцията е най-голямата, налагана някога от Министерството на транспорта срещу авиокомпания за нарушение на гражданските права.

„Никой не бива да се сблъсква с дискриминация, когато пътува, и днешното действие е ясно послание към авиоиндустрията, че сме готови да разследваме и да предприемем действия, когато се нарушават гражданските права на пътниците“, заяви в изявление министърът на транспорта на САЩ Пийт Бутигиг.

Посланик Дебора Липщадт, специален пратеник на администрацията на Байдън за борба с антисемитизма, заяви пред NBC News през 2022 г., че подробностите за начина, по който авиокомпанията се е отнесла към пътниците, са „невероятни“.

Lufthansa, Germany's largest airline, has been fined a record $4 million for allegedly discriminating against Jewish passengers.https://t.co/VMxrUNoaBO