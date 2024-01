"Гинекологът ми получи инфаркт": Как бременната Чита Ривера танцува в спектакъл

Ч ита Ривера продължила да играе в "Уестсайдска история" по време на бременността си - за голямо притеснение на своя лекар.

Легендата на Бродуей почина във вторник, 30 януари, на 91-годишна възраст, съобщи дъщеря ѝ Лиза Морденте в изявление.

Докато промотираше мемоарите си миналата година, Ривера си спомни в предаването Sunday Morning на CBS как гинекологът ѝ е реагирал, когато я е видял да танцува на сцената, докато е бременна в шестия месец.

"Да, гинекологът ми получи инфаркт, когато най-накрая видя шоуто, но аз поддържах форма", казва тя със смях.

So sad to read that Chita Rivera has died at the age of 91. She was the original Anita in Broadway's West Side Story, and the original Rosie in Broadway's Bye Bye Birdie.



And she was quite a dame. pic.twitter.com/7FC45nJijE