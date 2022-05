„Газпром“ с писмо до клиентите си в ЕС как да плащат в рубли без нарушаване на санкциите

"Газпром" изпрати писмо до своите европейски клиенти и се опитва да ги увери, че могат да продължат да плащат за газ в рубли, без да нарушават санкциите.

Това съобщи Bloomberg, като публикува и писмото.

Gazprom has written to its European clients to reassure them that they can keep paying for natural #gas without breaching sanctions, the latest indication that Russia may be trying to find a way to keep the fuel flowing. https://t.co/9zGaTWC4WU