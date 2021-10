Приложенията Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp се сринаха

П риложенията Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp се сринаха.

Загубите поради световният срив в работата на Facebook, Instagram и WhatsApp възлизат на над 480 млн. долара към 22 часа на 4 октомври, 2021. Това изчислиха експерти на проекта за мониторинг и киберсигурност в Интернет NetBlocks.

Профилът в Twitter обяснява, че размерът на загубите за световната икономика се изчислява, като се вземе предвид фактът, че Facebook, Instagram и WhatsApp не работят повече от три часа - нещо, което никога не се е случвало в историята на компанията.

Проектът разполага с онлайн калкулатор, с който в реално време се изчисляват загубите. Може да го видите ТУК.

Експертите отбелязват, че тези социални мрежи и свързаните с Facebook комуникационни приложения не са достъпни в глобален мащаб и инцидентът не е свързан с проблеми с интернета в определена държава или филтриране.

Освен отлив на потребители, сривът на социалните мрежи е свързан с договори за милиони реклами по целия свят, а Instagram е работното място на стотици хиляди инфлуенсъри.

По-рано потребители по целия свят започнаха да се оплакват от сривове във Facebook, Instagram и WhatsApp. Повечето сигнали идват от САЩ, Великобритания, Канада, Холандия, Германия, Италия, Франция, Русия и много други страни, сред които и България.

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users. Are you experiencing this problem, too? #FacebookDown #MessengerDown #InstagramDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/Rz7AWrlS5O

Потребители се оплакаха в Twitter, че не могат да изпращат и получават съобщения, като непрекъснато се появява надпис, че няма връзка с мрежата.

Близо 74 000 потребители са се оплакали от проблеми с WhatsApp, над 58 000 не могат да използват Facebook, а над 30 000 имат проблем с Instagram, основно с приложението.

"Бяхме оповестени, че някои потребители имат проблеми с нашите приложения и продукти. Работим по това да върнем нещата към нормалното възможно най-бързо. Поднасяме нашите извинения", написа в Twitter Анди Стоун от комуникационния отдел на Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.