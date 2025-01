Фабрика за ацетон пламна в руската Ленинградска област

П ожар е пламнал тази сутрин във фабрика за производство на ацетон в руската Ленинградска област. Противопожарните служби работят за потушаването му, предаде Ройтерс, като се позова на руски информационни агенции.

За момента няма информация за причината за пожара в производственото предприятие, което се намира в промишлената зона в град Гатчина.

Fires break out at two industrial sites in Russia overnight



- Drone attack in Rostov region: A fire erupted at the Plastifactor plant following a reported drone attack. Russia's Ministry of Defense stated that 16 UAVs were destroyed over the region. (Videos 1, 2)



- Acetone… pic.twitter.com/uPjL3XK2Do