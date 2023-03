ЕК ще подкрепи Турция с 1 млрд. евро за за възстановяване след земетресенията

"Имам удоволствието да обявя, че Европейската комисия сама ще подкрепи Турция с 1 млрд. евро за за възстановяване след земетресенията", обяви Урсула фон дер Лайен по време на Международна донорска среща "Заедно за хората в Турция и Сирия Конференция.

"Домовете, училищата и болниците трябва да бъдат възстановени с най-високите стандарти за сеизмична безопасност, водоснабдяване и канализация и други, критичната инфраструктура трябва да бъде ремонтирана", каза тя.

Фон дер Лейен също така подчерта, че ЕС не само иска да помогне на жертвите да оцелеят, но и да възстановят живота си."

"European Commission alone will support Turkey with €1 billion for the post-earthquake reconstruction," said European Commission President Ursula von der Leyen https://t.co/0y0EIofQ6A pic.twitter.com/2BClfdVLEj