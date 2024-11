Чолаку: Румъния ще се присъедини към Шенген по суша от януари 2025 г.

Р умъния ще се присъедини към Шенген по суша от януари 2025 г. Решението ще бъде взето в петък в Будапеща, съобщи румънският премиер Марчел Чолаку в интервю за телевизия Антена 3.

Преди броени дни австрийската агенция АПА предаде, че на 22 ноември австрийският министър на вътрешните работи Герхард Кернер ще се срещне с колегите си от Румъния и България в унгарската столица, за да обсъдят пълноправното присъединяване на двете държави към Шенгенската зона. Инициатор за тези разговори е унгарското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Prime Minister Marcel Ciolacu said a meeting to be held on Friday (22 November) in Hungary is “very important” for opening Schengen’s doors to Sofia and Bucharest. #romania #romaniandispatch #schengenhttps://t.co/PXua2LT5IE