ЕС осъди обстрела на АЕЦ "Запорожие" от Русия

Е вропейският съюз осъжда "безотговорното нарушаване" на правилата за ядрена сигурност от Русия с военните ѝ действия, засягащи украинската АЕЦ "Запорожие". Това заяви днес първият дипломат на ЕС Жозеп Борел, предаде БТА.

"ЕС осъжда военните действия на Русия около Запорожката атомна централа. Става дума за тежко и безотговорно нарушение на правилата за ядрена безопасност и още един пример за това как Русия пренебрегва международните норми", написа той в Туитър.

Тревога около случващото се край АЕЦ "Запорожие"

Вчера руските окупатори четири пъти обстреляха АЕЦ "Запорожие", повредиха високоволтов проводник, задейства се аварийната защита и един от трите работещи блока на централата се наложи да бъде изключен.

Русия информира ООН за обстрел срещу АЕЦ "Запорожие"

След обстрелите президентът на Украйна Володимир Зеленски призова държавите по света да наложат строги санкции на целия атомен отрасъл на Русия. По думите му Москва трябва да носи отговорност дори само за това, че е създала заплаха за АЕЦ.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.