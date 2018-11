Унгарският премиер Виктор Орбан трябва да даде „разумно обяснение“ за решението на страната му да предостави политическо убежище на бившия македонски премиер, съобщи в социалната мрежа Туитър еврокомисарят Йоханес Хан.

Никола Груевски, който напусна страната, след като беше осъден на две години затвор за обвинения в корупция, заяви във вторник, че е получил

политическо убежище в Унгария.

Хан, еврокомисарят, отговарящ за преговорите за разширяване на ЕС, написа в профила си: „Ако бъде потвърдено, очаквам разумно обяснение от Виктор Орбан за причините“.

I take note of reports about #Hungary ’s decision to grant political asylum to @GruevskiNikola . If confirmed, I expect a sound explanation of its grounds by @Viktor_Orban . 1/2

„Върховенството на закона остава основен принцип за старните-членки и за кандидатките за членство“, добави Хан, цитиран от МКД. „Това е от решаващо значение за репутацията на Европа. Учудващо е, че

Унгария подкрепя присъединяването на Македония към ЕС, но не я смята за безопасна“.

The #RuleofLaw remains a fundamental principle for Member States and accession candidates alike. It is crucial for #Europe’s credibility. Surprising that #Hungary supports 🇲🇰 #EU membership but does not consider it safe. 2/2