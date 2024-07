Ердоган удари шамар на дете, не му целунало ръката (ВИДЕО)

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган на 27 юли удари шамар на дете, защото не му целунал ръка.

Инцидентът е станал по време на церемония по откриването на къщи, възстановени при градска трансформация в северната провинция Ризе.

След като произнесе реч, Ердоган връчи ключовете на къщите на собствениците.

Caliph Erdogan slaps a child for not immediately kissing his hand. He forgot that Islam allows hitting your own wife and children, not other people's wives and children. pic.twitter.com/1GaTHobroH