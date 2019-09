Д ържавният глава на Турция Реджеп Ердоган определи като недопустимо разполагащите с ядрен арсенал държави да забраняват на Анкара са се сдобие със свое собствено ядрено оръжие.

„Някои страни имат ракети с ядрени бойни глави, при това не една или две. Но ние не можем да имаме такива. Не мога да приема това”, заяви Ердоган пред членове на управляващата „Партия на справедливостта и развитието” в източния турски град Сивас.

„Няма развита нация в света, която да няма” ядрени оръжия, продължи Ердоган.

Този коментар идва на фона на възобновяването на ядрената програма на съседен Иран. Вчера иранският президент Хасан Рухани нареди днес всички ограничения на ядрените изследвания и разработки в страната да бъдат премахнати.

Турция обаче е ратифицирала Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 1980 г., а също така и Договора за цялостна забрана на ядрени изпитания от 1996 г., който изключва ядрени тестове за каквито и да било цели.

В момента Турция участва в програмата за споделяне на ядрени оръжия между съюзниците в НАТО. Понастоящем САЩ са разположили близо 50 от ядрени бойни глави на турска територия. Арсеналът се намира в базата „Инджирлик” Това показват данни от изтекъл доклад на Организацията на Северноатлантическия договор, публикувани през юли в белгийски медии.

С оглед на напрежението между Анкара и Вашингтон, породено от решението на Турция да купи руски системи за противовъздушна отбрана С-400 (вижте във видеото), в САЩ има притеснения, доколко е безопасно разполагането на американски ядрени оръжия на турска територия.

В Сивас Ердоган даде за пример Израел като заплаха. Предполага се, че израелската армия разполага с около 100 ядрени бойни глави.

„Имаме Израел наблизо, те са ни почти съседи. Те плашат с притежанието на ядрен арсенал. Никой не може да ги докосне”, подчерта турският президент.

