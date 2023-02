Експерти: Гърция ще е следващата засегната от силно земетресение

С ледващата страна, която ще бъде разтърсена от силни земетресения след Турция, ще бъде Гърция. Това изявление направиха местни учени, които отбелязаха, че сега страната е на ръба на трус с магнитуд около 8,5 по скалата на Рихтер.

Според експерти в региона продължава натрупването на тектоничен стрес, след което със сигурност ще настъпи силен трус по примера на разрушителното земетресение в Турция.

