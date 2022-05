Екоактивист хвърли торта по „Мона Лиза“ в Лувъра

Е коактивист хвърли парче торта по картината „Мона Лиза“ на италианския художник Леонардо да Винчи, изложена в Лувъра в Париж, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем, цитиран от ТАСС.

Инцидентът е станал в неделя.

Видеоклипове, публикувани в Twitter, показват как млад мъж хвърля парче торта и го размазва върху защитното бронирано стъкло, зад което се пази една от най-известните творби в света.

The Mona Lisa was targeted by a man disguised as an old woman at the Louvre in Paris in an apparent environmental protest, witnesses have said.



Read more about this story: https://t.co/77ezk83UIR pic.twitter.com/0EZPGbDjIp