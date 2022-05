Джордж Буш сбърка Украйна с Ирак, заклеймяваки руската инвазия

Б ившият президент на САЩ Джордж Буш погрешка описа инвазията в Ирак като "брутална" и "неоправдана", след което се поправи и каза, че е имал предвид руската инвазия в Украйна, предаде Ройтерс.

Буш направи лапсуса, говорейки на събитие в Далас, на което разкритикува руската политическа система. "Резултатът е липса на отчетност и баланс между отделните клонове на властта в Русия и решението на един човек да започне една напълно неоправдана и брутална инвазия в Ирак", каза Буш. "Имам предвид Украйна", поправи се той. Бившият президент шеговито обвини за грешката напредналата си възраст и публиката избухна в смях.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX