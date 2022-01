Новак Джокович загуби делото и ще бъде депортиран от Австралия

С единодушно решение на съдебния състав на Федералния съд на Австралия, Новак Джокович загуби обжалването на решението за повторно анулиране на неговата виза.

Така сърбинът ще бъде депортиран и няма да вземе участие в Откритото първенство на Австралия, което започва утре в Мелбърн.

Съдиите изслушаха по-рано днес страните по делото.

А след това заседанието временно беше прекратено. Това стана, за да могат съдиите да обмислят какво да бъде решението им по случая.

Novak Djokovic's lawyers paint Australia's effort to deport him as "irrational" and "unreasonable," in eleventh-hour bid to reinstate the star's visa and allow him to remain in the country to defend his #AusOpen crown https://t.co/dUjv1SYbu6 pic.twitter.com/xiner9ZIAf